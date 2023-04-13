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13 апреля, 05:00

В Златоусте фура пробила дыру в многоэтажке

В Златоусте грузовик с полуприцепом въехал в многоэтажный дом

<p>Перевернувшийся и врезавшийся в дом грузовик. Обложка © ГИБДД Челябинской области</p>

Перевернувшийся и врезавшийся в дом грузовик. Обложка © ГИБДД Челябинской области

В городе Златоусте в Челябинской области грузовик с полуприцепом врезался в жилой дом. Водитель погиб на месте. По данным УГИБДД региона, случилось это в 03:15 (05:13 мск) 13 апреля на улице 40 лет Победы. Scaniа разогналась на спуске, въехала в дом и загорелась.

"В результате ДТП 36-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия", — заявили в Госавтоинспекции.

Полуприцеп опрокинулся. Фото © ГИБДД Челябинской области

Полуприцеп опрокинулся. Фото © ГИБДД Челябинской области

Есть ли пострадавшие среди жильцов дома или пешеходов, не уточняется.

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Ранее на трассе М7 Пермь – Екатеринбург произошла авария с грузовиком и легковым автомобилем. В результате погибли два человека.

Анатолий Симоненко
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