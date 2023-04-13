В Златоусте фура пробила дыру в многоэтажке
В Златоусте грузовик с полуприцепом въехал в многоэтажный дом
Перевернувшийся и врезавшийся в дом грузовик. Обложка © ГИБДД Челябинской области
В городе Златоусте в Челябинской области грузовик с полуприцепом врезался в жилой дом. Водитель погиб на месте. По данным УГИБДД региона, случилось это в 03:15 (05:13 мск) 13 апреля на улице 40 лет Победы. Scaniа разогналась на спуске, въехала в дом и загорелась.
"В результате ДТП 36-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия", — заявили в Госавтоинспекции.
Полуприцеп опрокинулся. Фото © ГИБДД Челябинской области
Есть ли пострадавшие среди жильцов дома или пешеходов, не уточняется.
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