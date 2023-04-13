В Златоусте фура пробила дыру в многоэтажке

В городе Златоусте в Челябинской области грузовик с полуприцепом врезался в жилой дом. Водитель погиб на месте. По данным УГИБДД региона, случилось это в 03:15 (05:13 мск) 13 апреля на улице 40 лет Победы. Scaniа разогналась на спуске, въехала в дом и загорелась.