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31 мая, 13:43

Россиянам пригрозили статьёй за лихачащих на электросамокатах детей

Представитель ГАИ Иванова: Родителей могут наказать за нарушение детьми ПДД

Дети, которые нарушают Правила дорожного движения (ПДД) при езде на электросамокатах, могут подвести родителей под статью о неисполнении обязанностей по воспитанию. Об этом на пресс-конференции заявила представитель Госавтоинспекции Москвы Анастасия Иванова.

Она особо обратила внимание на ответственность родителей. По её словам, в случае необеспечения безопасности передвижения на самокатах или иных средствах индивидуальной мобильности может быть рассмотрен вопрос привлечения родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.

В то же время Иванова заметила, что в данном случае есть "определённые нюансы". Рядового нарушителя на электросамокате можно привлечь к ответственности сразу, а вот для привлечения родителей за ненадлежащее воспитание ребёнка нужно "пройти некоторые процедуры, этапы".

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По минимальной санкции соответствующей статьи родителю грозит предупреждение или административный штраф в размере 100–500 рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что сенатор Артём Шейкин предложил ужесточить наказание для водителей электросамокатов в случае нарушения ПДД. Максимальную сумму штрафа хотят увеличить минимум в десять раз — сейчас она составляет полторы тысячи рублей.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Иван Косицын
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