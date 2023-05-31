Россиянам пригрозили статьёй за лихачащих на электросамокатах детей
Представитель ГАИ Иванова: Родителей могут наказать за нарушение детьми ПДД
Дети, которые нарушают Правила дорожного движения (ПДД) при езде на электросамокатах, могут подвести родителей под статью о неисполнении обязанностей по воспитанию. Об этом на пресс-конференции заявила представитель Госавтоинспекции Москвы Анастасия Иванова.
Она особо обратила внимание на ответственность родителей. По её словам, в случае необеспечения безопасности передвижения на самокатах или иных средствах индивидуальной мобильности может быть рассмотрен вопрос привлечения родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.
В то же время Иванова заметила, что в данном случае есть "определённые нюансы". Рядового нарушителя на электросамокате можно привлечь к ответственности сразу, а вот для привлечения родителей за ненадлежащее воспитание ребёнка нужно "пройти некоторые процедуры, этапы".
По минимальной санкции соответствующей статьи родителю грозит предупреждение или административный штраф в размере 100–500 рублей.
Ранее Лайф рассказывал, что сенатор Артём Шейкин предложил ужесточить наказание для водителей электросамокатов в случае нарушения ПДД. Максимальную сумму штрафа хотят увеличить минимум в десять раз — сейчас она составляет полторы тысячи рублей.
ТАСС / Антон Новодережкин