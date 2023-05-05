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5 мая, 03:50

В России предложили многократно повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах

Сенатор Шейкин предложил в 10 раз повысить штраф за нарушение ПДД на самокатах

Член конституционного комитета Совета Федерации Артём Шейкин предложил ужесточить наказание для водителей электросамокатов в случае нарушения ими ПДД. Парламентарий считает, что максимальную сумму штрафа нужно увеличить минимум в десять раз.

Сейчас она составляет полторы тысячи рублей, что, по мнению сенатора, не соответствует современным реалиям. Как Шейкин отметил в беседе с РИА "Новости", необходимо внести поправки в статьи административного кодекса, выделив ответственность для водителей средств индивидуальной мобильности в части увеличения штрафов.

В СПЧ призвали провести краш-тесты электросамокатов

В СПЧ призвали провести краш-тесты электросамокатов

Ранее депутаты Государственной думы разработали поправки к закону о регистрации ТС, согласно которым владельцев электросамокатов обяжут ставить этот транспорт на государственный учёт и получать регистрационные знаки. По мнению авторов документа, эта мера позволит осуществлять фотовидеофиксацию нарушений и устанавливать личность водителя самоката.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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