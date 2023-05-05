В России предложили многократно повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах

Член конституционного комитета Совета Федерации Артём Шейкин предложил ужесточить наказание для водителей электросамокатов в случае нарушения ими ПДД. Парламентарий считает, что максимальную сумму штрафа нужно увеличить минимум в десять раз.

Сейчас она составляет полторы тысячи рублей, что, по мнению сенатора, не соответствует современным реалиям. Как Шейкин отметил в беседе с РИА "Новости", необходимо внести поправки в статьи административного кодекса, выделив ответственность для водителей средств индивидуальной мобильности в части увеличения штрафов.