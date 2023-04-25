В СПЧ призвали провести краш-тесты электросамокатов
Глава СПЧ Фадеев призвал Минпромторг провести краш-тесты электросамокатов
Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев направил в Минпромторг обращение, в котором предложил провести краш-тесты электросамокатов, сообщает пресс-служба СПЧ.
"Необходимо разработать методику и провести испытания, имитирующие столкновение СИМ, управляемого взрослым человеком, с неподвижным жёстким предметом (столб, автомобиль), а также наезд СИМ на пешехода (включая детский манекен)", — говорится в письме Фадеева.
По словам правозащитника, проверка электросамокатов необходима, чтобы оценить обоснованность их допустимой в ПДД скорости. В СПЧ отметили, что Фадеев обратился в министерство, в частности, из-за регулярных ДТП с тяжёлыми травмами, в которых задействованы самокатчики.
Ранее Лайф сообщал, что в России с 1 марта введено ограничение скорости для средств индивидуальной мобильности. Это касается электросамокатов, гироскутеров и моноколёс. Максимальная разрешённая скорость для них теперь 25 километров в час.
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов