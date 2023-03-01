В России ограничили максимальную скорость водителям электросамокатов

С 1 марта в России ограничивается скорость для средств индивидуальной мобильности (СИМ), а на дорогах появятся новые знаки для электросамокатов, гироскутеров и моноколёс. Советующее постановление правительства вступило в силу.

Так, теперь максимальная разрешённая скорость для них составит не более 25 километров в час, а масса – до 35 килограммов. Ездить на таких средствах передвижения можно по правому краю дороги, а при движении по тротуарам преимущество сохраняется за пешеходами.

Правила будут регулироваться специальными дорожными знаками, которые будут разрешать, ограничивать или запрещать передвижение в каких-либо зонах. Решение об установке таких знаков оставили за местными властями.