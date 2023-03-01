Автобусам со стоячими местами запретили ездить быстрее 70 километров в час

По новым правилам дорожного движения (ПДД) автобусам со стоячими местами запрещено ездить со скоростью больше 70 километров в час вне населённых пунктов. Постановление правительства вступило в силу 1 марта.

Согласно Пункту 10.3 правил, регламентирующих скорость движения за пределами населённых пунктов, автобусам, оборудованным ремнями безопасности и в которых есть только сидячие места разрешено двигаться со скоростью не более 90 км/ч, всем остальным — не более 70 км/ч.