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28 февраля, 23:53

Автобусам со стоячими местами запретили ездить быстрее 70 километров в час

По новым правилам дорожного движения (ПДД) автобусам со стоячими местами запрещено ездить со скоростью больше 70 километров в час вне населённых пунктов. Постановление правительства вступило в силу 1 марта.

Согласно Пункту 10.3 правил, регламентирующих скорость движения за пределами населённых пунктов, автобусам, оборудованным ремнями безопасности и в которых есть только сидячие места разрешено двигаться со скоростью не более 90 км/ч, всем остальным — не более 70 км/ч.

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Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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