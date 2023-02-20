За какие лекарства могут лишить водительских прав в 2023 году Многие российские водители не знают, что приём медикаментов может стать причиной лишения водительских прав. Как избежать неприятных последствий, если лекарства являются необходимостью? 19 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Алеев Егор

На конец февраля в России намечены массовые рейды ГИБДД: "Нетрезвый водитель", "Встречная полоса", "Улица", "Пешеход" и другие. По информации Лайфа, участие в них примет максимальное количество автоинспекторов. Одной из заявленных целей проводимых мероприятий является профилактика нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Источник в управлении столичной автоинспекции напомнил, что в ходе подобного рода мероприятий претензии со стороны инспекторов могут быть предъявлены даже при выявлении микродоз запрещённых веществ, которые нередко содержатся в лекарственных препаратах.

За что могут привлечь к ответственности

Поправки в законодательство, позволяющие инспекторам ГИБДД выписывать постановления о штрафах на 30 тыс. рублей, а в некоторых случаях и лишать прав водителей, которые приняли лекарства, влияющие на восприятие действительности за рулём, разработали ещё в конце прошлого года. Однако Конституционный суд (КС) постановил , что в настоящее время нельзя распространять эти санкции на всех, кто управляет автомобилем, приняв лекарства. При этом обнаружение в организме водителя этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, входящих в специальный список, однозначно должно трактоваться как управление в состоянии опьянения.

Фото © ТАСС / Алеев Егор

— Постановление КС не избавляет водителей от опасности наказания за приём некоторых видов лекарств за рулём, — поясняет заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Дело в том, что граждане редко обращают внимание на состав препаратов, особенно если это широко известное лекарство. А между тем в них часто содержатся вещества из того самого запрещённого списка. Например, в жаропонижающих — фенилэтанон или фенилэтил, в спазмальгетиках — ацетилкодеин, а в обезболивающих — фенобарбитал или кодеин. При выявлении в крови любого из этих веществ проблемы очень вероятны.

Эксперт указал, что вопросы к водителю, принявшему лекарство, могут возникнуть даже в связи с техническими моментами. Ведь лабораторные анализы ГИБДД в полевых условиях не всегда могут точно определить микродозы лекарств, но наличие самого запрещённого вещества покажут, и для составления протокола этого достаточно.

— Опытные инспекторы могут не возбуждать административное дело при наличии у водителей с собой свежих лекарственных рецептов, но это скорее исключение из общей практики. Как правило, если у водителя в крови выявлено наличие препарата, то дальше всё происходит формально — сразу выписывают административное правонарушение. И в этом случае свою правоту приходится отстаивать в суде, — рассказал Александр Инютин.

Как не лишиться водительских прав

Практически во всех инструкциях к лекарственным препаратам есть отдельный пункт-рекомендация, можно ли их применять при управлении транспортными средствами, однако большинство россиян эти инструкции не читают. Не составляют исключение и водители, которые искренне не понимают претензии сотрудников ГИБДД, забывая что некоторые препараты сохраняются в крови более суток.

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— Наиболее опасными для водителей являются седативные и обезболивающие препараты, но даже некоторые таблетки от аллергии или противовирусные могут содержать наркотические вещества. Например, большинство иностранных сиропов от кашля в своём составе имеют производные от морфинов, — поясняет доктор московской клиники, кандидат медицинских наук Дмитрий Сидоров.

Врач объяснил, что существует практика, когда некоторые водители при назначении терапии сами спрашивают о возможности применения за рулём выписанных препаратов и в случае спорной ситуации просят подобрать аналоги. Но большинство граждан не связывают приём медикаментов с возможными неприятностями с ГИБДД.

— При простудных заболеваниях либо в случае головной боли подобрать беспроблемный с точки зрения ГИБДД препарат сейчас не составляет труда, а вот в случае длительного лечения серьёзных заболеваний лучше не рисковать, — утверждает Сидоров. — Даже комбинированные препараты из валерианы могут сыграть злую шутку, ведь чаще всего одним из их компонентов является этанол, который приравнивается к наркотическим веществам.

В связи с этим эксперт советует тем, кто принимает лекарства на постоянной основе, либо подбирать безопасный аналог, либо вообще отказаться от поездок за рулём.

Ужесточат ли ответственность в 2023 году

Конституционный суд уже обязал Госдуму внести поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и придумать механизм наказания водителей, злоупотребляющих лекарствами, вызывающими состояние опьянения и эффект одурманивания. Однако данный закон пока находится в стадии разработки. Некоторые депутаты считают, что решение КС по поводу приостановки санкций к людям, принимающим любые лекарственные препараты за рулём (за исключением включённых в список запрещённых), нужно сохранить на постоянной основе. Например, депутат Государственной думы Алексей Журавлёв так обозначил свою позицию по данному вопросу:

Фото © ТАСС / Алеев Егор

— Я, как человек, увлекающийся мотоциклами, не понаслышке знаю, что среди адекватных автоинспекторов попадаются и те, кто пытается злоупотреблять своими полномочиями. И мне очевидно, что чрезмерная зарегулированность с тестированием на алкоголь и запрещённые вещества может усиливать коррупционную составляющую. В России уже действуют жёсткие правила: если попался с алкоголем или другим опьянением или отказался от освидетельствования на месте — административная ответственность или лишение прав. Пока врачи не доказали, что микродозы лекарств имеют негативное влияние на водителя, никаких ужесточений не нужно.

С таким заявлением солидарны и некоторые другие законотворцы, в связи с чем эксперты считают, что закон, затребованный КС, в этом году принят не будет.

— Перспективы ужесточения требований к водителям на предмет проверки на наличие в крови лекарств, которые могут повлиять на реакцию, пока туманны, но это вовсе не значит, что ГИБДД в ходе своих рейдов не будет проверять на алкоголь и запрещённые вещества, — уверен старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

Фото © shutterstock Приходилось ли вам оспаривать обвинение от ГИБДД в нетрезвом вождении? 0 Да, приходилось, наказание отменил суд Нет, мне таких претензий не предъявляли Да, приходилось, но всё закончилось не в мою пользу

Авторы Максим Греков