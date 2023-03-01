В России с 1 марта изменились правила проезда перекрёстков с круговым движением
В России с 1 марта изменился порядок проезда перекрёстков с круговым движением. Соответствующее постановление правительства вступило в силу.
Теперь, если при въезде на перекрёсток нет знаков, предоставляющих преимущество, или установлены знаки "Круговое движение" и "Уступи дорогу", водитель обязан пропустить тех, кто уже движется по нему. При этом приоритет проезда получают водители, едущие по главной дороге.
Ранее были названы основные правила вождения автомобиля в снег и гололедицу. В частности, необходимо увеличить дистанцию от автомобиля впереди и избегать плотного потока машин.
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