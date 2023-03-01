В России с 1 марта изменились правила проезда перекрёстков с круговым движением

Теперь, если при въезде на перекрёсток нет знаков, предоставляющих преимущество, или установлены знаки "Круговое движение" и "Уступи дорогу", водитель обязан пропустить тех, кто уже движется по нему. При этом приоритет проезда получают водители, едущие по главной дороге.