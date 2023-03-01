"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 22:10

В России с 1 марта изменились правила проезда перекрёстков с круговым движением

В России с 1 марта изменился порядок проезда перекрёстков с круговым движением. Соответствующее постановление правительства вступило в силу.

Теперь, если при въезде на перекрёсток нет знаков, предоставляющих преимущество, или установлены знаки "Круговое движение" и "Уступи дорогу", водитель обязан пропустить тех, кто уже движется по нему. При этом приоритет проезда получают водители, едущие по главной дороге.

За какие лекарства могут лишить водительских прав в 2023 году

За какие лекарства могут лишить водительских прав в 2023 году

Ранее были названы основные правила вождения автомобиля в снег и гололедицу. В частности, необходимо увеличить дистанцию от автомобиля впереди и избегать плотного потока машин.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ПДД
  • Авто
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров