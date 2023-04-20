В Москве сбитую самокатчиком девочку увезли в больницу в тяжёлом состоянии

В Москве 18-летний молодой человек на электросамокате сбил четырёхлетнюю девочку на тротуаре. Она гуляла с бабушкой, ехала на самокате. Ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает прокуратура столицы.

Молодой человек на электросамокате сбил девочку в Москве. Видео © Прокуратура Москвы

"Степень тяжести вреда здоровью ребёнка будет установлена по результатам проведения экспертизы", — сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура публикует видео происшествия. Согласно этим кадрам, трое молодых людей на электросамокатах быстро ехали по тротуару. Один из них во время манёвра наехал на девочку, после чего они упали.