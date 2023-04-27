Депутат предложил регистрировать электросамокаты как машины и вешать на них номера

Владельцев электросамокатов могут обязать ставить этот транспорт на государственный учёт и получать регистрационные знаки. Соответствующие поправки в закон о регистрации ТС разработали депутаты Государственной думы. Также может быть ужесточена ответственность за нарушения ПДД водителями средств индивидуальной мобильности (СИМ), как в документах называют различный подобный электротранспорт.

"После регистрации СИМ присваивается государственный регистрационный номер, владелец СИМ обязан разместить на СИМ государственный регистрационный знак, соответствующий действующим стандартам. Если конструкция СИМ не позволяет этого сделать, то эксплуатация такого СИМ на дорогах общего пользования, пешеходных зонах не допускается", — приводит газета "Известия" фрагмент пояснительной записке к законопроекту.

Автор поправок, зампред председателя комитета Госдумы по экономический политике Михаил Делягин считает, что регистрация позволит осуществлять фотовидеофиксацацию нарушений и устанавливать личность водителя самоката. За управление назарегистрированным СИМ владельцу будет грозить штраф в размере 500–800 рублей, а при повторном нарушении он составит уже 5 тыс. рублей. Столько же он заплатит, если оставит место ДТП. При повторном случае управления в нетрезвом виде ему может грозить уже арест на срок 10–15 суток. Езда в неположенных местах обойдётся нарушителю в 2 тыс. рублей. Проезд на красный свет — в 1 тыс. рублей (при повторном нарушении — 5 тыс. рублей). Если хозяин самоката не уступит пешеходам или велосипедистам, он заплатит 1,5–2,5 тыс. рублей.

Мнения экспертов по этому поводу разделились. В компаниях по прокату электросамокатов инициативу назвали преждевременной. Там считают, что есть проблемы более насущные. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что "поправки в ПДД о СИМ были приняты, по сути, для галочки" и сейчас их регистрация, по его мнению — единственный реальный способ обеспечить соблюдение ПДД. Между тем, юрист Сергей Радько назвал меру избыточной и заявил, что так "можно дойти до регистрации велосипедов и детских колясок", при том что, к примеру, на самокатах в отличие от тех же мотоциклов даже негде крепить регистрационный знак.

Автомобилисты же предложили свои поправки. Например, ввести для владельцев СИМ полисы ОСАГО. Эксперты добавили, что в любом случае понадобится примерно год для обкатки озвученных идей.