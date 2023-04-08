В МЧС рассказали, как нельзя использовать электросамокаты

На электросамокатах опасно кататься в дождь. То же касается езды с детьми без установленной подножки или детского сиденья. Об этом МЧС России напомнило в своём Telegram-канале.

"Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно; ездить в дождь", — cказано там.

Также россиянам порекомендовали не забывать пользоваться защитным шлемом при езде на электросамокате. Нелишне периодически проверять транспортное средство, чтобы не допустить короткого замыкания. По данным МЧС РФ, в прошлом году из-за неправильного использования самокатов, а также из-за неисправности некоторых из них произошло порядка 20 возгораний. В МЧС напомнили, что на законодательном уровне закреплено правило "один самокат — один человек".