В теоретический экзамен на права внесли правила использования электросамокатов

Министерство внутренних дел (МВД) России включило в билеты теоретического экзамена для сдачи на водительские права вопросы о правилах использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Как уточнили в министерстве, нововведения связаны с изменениями в ПДД, вступившими в силу 1 марта 2023 года, которые касаются правил использования СИМ, времени действия знаков 3.29 и 3.30 ("Стоянка запрещена по чётным/нечётным числам месяца"), применения новой световой секции светофора и зоны действия знака 3.27 ("Остановка запрещена") в случае использования его с жёлтой линией горизонтальной дорожной разметки.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России Дмитрий Митрошин рассказал, где чаще всего происходят аварии с электросамокатами. Эксперт отметил, что в 94% случаев такие инциденты случаются в результате наезда на пешехода.