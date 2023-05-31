В России планируют запретить ездить на электросамокатах по пешеходным улицам

В российских регионах могут ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч на уровне программного обеспечения вместо разрешённых 25 км/ч. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на члена Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от "Единой России" Александра Якубовского, который направил соответствующий депутатский запрос в Минтранс и МВД.

Кроме ограничения скорости предлагается запретить электросамокатам ездить по пешеходным улицам. По мнению парламентария, управлять ими должны лица старше 18 лет. Аналогичные меры планируется применить и к электровелосипедам.

По словам Якубовского, предложения обусловлены ростом показателей аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, в 2019 году было совершено 147 таких ДТП, в 2020-м — 430, в 2021-м — 704, в 2022-м — 976. Только в прошлом году было зафиксировано 19 летальных случаев из-за этих аварий, в которых пострадало около тысячи человек.

"Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ — её непрерывный рост показывает, что внесённые изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/час", — заявил Якубовский.

Он подчеркнул, что разрешённая сейчас скорость для езды на электросамокатах в пять раз превышает пешеходную, а после изменений будет превышать всего в три. Он напомнил, что пешеходные зоны нужны в том числе для прогулок и осмотра достопримечательностей, а не попыток "увернуться от летящих электросамокатов".

Операторы кикшеринга в свою очередь напомнили, что скорость электросамокатов регулируется. Например, Whoosh установила ограничение в 10–15 км/ч в местах скопления людей. А Lite — до 5–15 км/ч. Правда, в этих компаниях не сильно верят, что подобные ограничения и правда сократят количество подобных ДТП, однако признали, что изменится транспортный сценарий использования сервисов: люди перестанут использовать электросамокаты, чтобы быстро и комфортно доезжать до пункта назначения, считают они.