У москвича угнали самокат за полмиллиона, пока он наслаждался шаурмой

У москвича похитили очень дорогой самокат, пока он отлучился перекусить шаурмой, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в Пресненском районе Москвы: ночью, около двух часов, 30-летний мужчина приехал на очень дорогом (цена в Интернете варьируется от 390 до 480 тысяч рублей) электросамокате модели Dualtron X2 Limited в гараж в Шмитовском проезде, чтобы поесть шаурму. На руле самоката он оставил сумку, в которой было 130 тысяч рублей наличными, и, решив, что так поздно ночью его вещам ничего не угрожает, зашёл внутрь помещения.

Вернулся москвич спустя 20 минут, но самоката с сумкой уже и след простыл — мужчина кинулся писать заявление в полицию. Он рассказал, что технику приобрёл пять дней назад, потратив 487 тысяч рублей. К слову, пострадавший не смог объяснить, зачем носил с собой такую крупную сумму наличных. Полиция начала проверку.

Отметим, что украденный электросамокат может разгоняться до скорости в 100 км/ч и проехать 170 км.