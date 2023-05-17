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17 мая, 09:01

Врач назвал самые распространённые травмы при авариях с электросамокатами

Врач Длин призвал водителей электросамокатов не отвлекаться на смартфоны

Электросамокаты никак нельзя назвать безопасным транспортом, несмотря на их доступность и простоту управления. Основные травмы, которые грозят любителям прокатиться по тротуару с ветерком, телеканалу "360" озвучил врач высшей категории Сергей Длин.

Он обратил внимание, что риски травмироваться достаточно серьёзны не только для водителей, но и для пешеходов. Основными проблемами электросамокатов, по мнению эксперта, можно назвать низкую устойчивость и возможность разгоняться до достаточно высоких скоростей. Часто люди за рулём самоката выезжают на проезжую часть с тротуара и наоборот, выполняя при этом непредсказуемые и резкие манёвры. Отсюда и появляется риск аварий.

Самыми частыми травмами для водителей электросамокатов являются ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы. У пешеходов тоже можно наблюдать характерную картину травм. Основной урон приходится на тазовую зону и ноги.

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"При езде на самокате важно использовать шлемы — прибегать к защите, которая тоже для них производится, для того чтобы уберечься при каком-то несчастном случае, какой-то аварии", — рекомендует медик.

Сергей Длин уточняет, что пешеходам также стоит проявлять повышенную внимательность, например, не заходить на специальные дорожки для самокатов. Пешеход может сам стать виновником аварии, если будет неосторожно перемещаться в зонах, где предусмотрено движение транспорта. И общий совет для всех участников движения — не отвлекаться на смартфоны.

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А ранее в Совете Федерации предложили ужесточить наказание для водителей электросамокатов в случае нарушения ПДД. Максимальную сумму штрафа хотят увеличить минимум в десять раз — сейчас она составляет полторы тысячи рублей.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
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