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11 мая, 09:18

Лихач на электросамокате сбил женщину и бросил мучиться на тротуаре со сломанным бедром

В Великом Новгороде лихач на электросамокате сбил пенсионерку, сломав ей бедро

<p>Обложка © ТАСС / Александр Щербак</p>

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

В Великом Новгороде водитель электросамоката налетел на огромной скорости на 63-летнюю женщину, у пенсионерки диагностирован перелом бедра. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

Инцидент произошёл днём 10 мая в центре города на Софийской набережной. На момент столкновения женщина шла по тротуару в попутном с самокатом направлении. Лихач скрылся с места, даже не попытавшись помочь, и сейчас находится в розыске.

"В результате ДТП пешеход с переломом бедра доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ "Центральная городская клиническая больница № 1", — сообщили в ведомстве.

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Ещё одна авария с участием самокатчика произошла 2 мая в Москве: мужчина на скорости сбил ребёнка, гулявшего с мамой. Прокуратура показала запись с камер видеонаблюдения.

Ирина Фальке
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