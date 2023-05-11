Лихач на электросамокате сбил женщину и бросил мучиться на тротуаре со сломанным бедром

В Великом Новгороде водитель электросамоката налетел на огромной скорости на 63-летнюю женщину, у пенсионерки диагностирован перелом бедра. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

Инцидент произошёл днём 10 мая в центре города на Софийской набережной. На момент столкновения женщина шла по тротуару в попутном с самокатом направлении. Лихач скрылся с места, даже не попытавшись помочь, и сейчас находится в розыске.

"В результате ДТП пешеход с переломом бедра доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ "Центральная городская клиническая больница № 1", — сообщили в ведомстве.