КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 19:15

В Москве электросамокатчик на скорости сбил ребёнка, гулявшего с мамой

В Москве 24-летний парень на электросамокате сбил маленького мальчика. Запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали инцидент, опубликована в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Момент наезда электросамокатчика на ребёнка в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

Инцидент произошёл 2 мая около одного из домов на улице Профсоюзная. На кадрах видно, что малыш гулял в сопровождении мамы, когда на него на приличной скорости наехал электросамокатчик. В итоге пострадавшего ребёнка увезли в больницу. О его состоянии пока ничего не сообщается. По факту случившегося организована проверка.

"Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты административного расследования, проводимого по данному факту", говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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