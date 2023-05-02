В Москве электросамокатчик на скорости сбил ребёнка, гулявшего с мамой

Инцидент произошёл 2 мая около одного из домов на улице Профсоюзная. На кадрах видно, что малыш гулял в сопровождении мамы, когда на него на приличной скорости наехал электросамокатчик. В итоге пострадавшего ребёнка увезли в больницу. О его состоянии пока ничего не сообщается. По факту случившегося организована проверка.