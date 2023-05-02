В Москве электросамокатчик на скорости сбил ребёнка, гулявшего с мамой
В Москве 24-летний парень на электросамокате сбил маленького мальчика. Запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали инцидент, опубликована в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Момент наезда электросамокатчика на ребёнка в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
Инцидент произошёл 2 мая около одного из домов на улице Профсоюзная. На кадрах видно, что малыш гулял в сопровождении мамы, когда на него на приличной скорости наехал электросамокатчик. В итоге пострадавшего ребёнка увезли в больницу. О его состоянии пока ничего не сообщается. По факту случившегося организована проверка.
"Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты административного расследования, проводимого по данному факту", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее депутаты Госдумы разработали поправки к закону о регистрации ТС. Так, владельцев электросамокатов могут обязать ставить этот транспорт на государственный учёт и получать регистрационные знаки.
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