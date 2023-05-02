Россияне выступили за запрет аренды электросамокатов из-за опасности для пешеходов

Чуть меньше опрошенных (34%), напротив, не хотят запрещать сервис, а 29% вообще не знают, что сказать по этому поводу. Как показывает статистика, основными инициаторами запрета на сервисы аренды электросамокатов, а это 41%, выступают респонденты в возрасте 35–44 лет. Против ограничений в 46% случаев выступили россияне моложе 34 лет. В опросе участвовало порядка 1,6 тысячи работающих граждан из всех округов страны, где есть сервисы аренды электросамокатов.