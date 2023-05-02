КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 03:46

Россияне выступили за запрет аренды электросамокатов из-за опасности для пешеходов

Опрос SuperJob: 37% опрошенных желают запретить арендовывать электросамокаты

Сервисы аренды электросамокатов нужно запретить, так как у большинства "водителей" отсутствует культура вождения. Такой позиции придерживаются 37% россиян, прошедших соответствующий опрос SuperJob. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.

"Основные нарекания: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга", — указано в исследовании SuperJob.

Чуть меньше опрошенных (34%), напротив, не хотят запрещать сервис, а 29% вообще не знают, что сказать по этому поводу. Как показывает статистика, основными инициаторами запрета на сервисы аренды электросамокатов, а это 41%, выступают респонденты в возрасте 35–44 лет. Против ограничений в 46% случаев выступили россияне моложе 34 лет. В опросе участвовало порядка 1,6 тысячи работающих граждан из всех округов страны, где есть сервисы аренды электросамокатов.

Электросамокатам в России запретят разгоняться быстрее 25 километров в час

Электросамокатам в России запретят разгоняться быстрее 25 километров в час

Ранее депутаты Государственной думы разработали поправки к закону о регистрации ТС. Так, владельцев электросамокатов могут обязать ставить этот транспорт на государственный учёт и получать регистрационные знаки.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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