Россияне выступили за запрет аренды электросамокатов из-за опасности для пешеходов
Опрос SuperJob: 37% опрошенных желают запретить арендовывать электросамокаты
Сервисы аренды электросамокатов нужно запретить, так как у большинства "водителей" отсутствует культура вождения. Такой позиции придерживаются 37% россиян, прошедших соответствующий опрос SuperJob. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.
"Основные нарекания: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга", — указано в исследовании SuperJob.
Чуть меньше опрошенных (34%), напротив, не хотят запрещать сервис, а 29% вообще не знают, что сказать по этому поводу. Как показывает статистика, основными инициаторами запрета на сервисы аренды электросамокатов, а это 41%, выступают респонденты в возрасте 35–44 лет. Против ограничений в 46% случаев выступили россияне моложе 34 лет. В опросе участвовало порядка 1,6 тысячи работающих граждан из всех округов страны, где есть сервисы аренды электросамокатов.
Ранее депутаты Государственной думы разработали поправки к закону о регистрации ТС. Так, владельцев электросамокатов могут обязать ставить этот транспорт на государственный учёт и получать регистрационные знаки.
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