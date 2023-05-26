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26 мая, 10:17

Петербуржец попал в реанимацию из-за вспыхнувшего на ходу самоката

В Петербурге мужчина получил ожоги после возгорания электросамоката на ходу

В Санкт-Петербурге 45-летний мужчина попал с ожогами в реанимацию после катания на электросамокате. Об этом Лайфу рассказал источник в местных правоохранительных органах.

В Петербурге мужчина получил ожоги после возгорания электросамоката на ходу. Видео © LIFE

Инцидент произошёл поздно вечером 25 мая на улице 13-я линия Васильевского острова. Камера наблюдения сняла, как мужчина на приличной скорости ехал на самокате, а тот неожиданно вспыхнул прямо на ходу. В результате мужчина получил ожоги ног, спины и ягодиц, им занимаются медики.

Врачам пришлось по кусочкам собирать ногу пенсионерки из Челябинска, которую сбил самокатчик

Врачам пришлось по кусочкам собирать ногу пенсионерки из Челябинска, которую сбил самокатчик

Ранее Лайф сообщал, что в Великом Новгороде мужчина на электросамокате сбил пенсионерку, сломав ей бедро. После этого лихач скрылся, даже не попытавшись помочь пожилой женщине. Злоумышленник в розыске.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова
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