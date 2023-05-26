Петербуржец попал в реанимацию из-за вспыхнувшего на ходу самоката

В Санкт-Петербурге 45-летний мужчина попал с ожогами в реанимацию после катания на электросамокате. Об этом Лайфу рассказал источник в местных правоохранительных органах.

В Петербурге мужчина получил ожоги после возгорания электросамоката на ходу. Видео © LIFE

Инцидент произошёл поздно вечером 25 мая на улице 13-я линия Васильевского острова. Камера наблюдения сняла, как мужчина на приличной скорости ехал на самокате, а тот неожиданно вспыхнул прямо на ходу. В результате мужчина получил ожоги ног, спины и ягодиц, им занимаются медики.