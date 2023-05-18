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Регион
Опубликовано 18 мая 2023, 10:36

В Госдуме предложили ввести права на управление электросамокатами

Депутат Гусев предложил выдавать права на электросамокаты с 16 лет

В России следует приравнять электросамокаты к транспортным средствам и выдавать права на управление ими с 16 лет. Об этом в беседе с Ura.ru заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев.

"С 16 лет нужно выдавать на них (электросамокаты. — Прим. Лайфа) права так же, как и на другие транспортные средства. То есть приравнять самокаты к транспортным средствам. Также выдавать на них права, пусть и в облегчённом варианте", — сказал депутат.

Гусев подчеркнул, что примерно 15 лет назад в России поднималась аналогичная тема со скутерами. Так, изначально на них все ездили без шлема и прав, но потом люди поняли, какую опасность этот транспорт представляет, поэтому и ввели запрет на его использование без водительского удостоверения. И тогда россияне стали ездить по правилам, отметил депутат. При этом он уверен, что убирать с улиц электросамокаты нельзя. По его словам, они позволяют разгрузить транспортную инфраструктуру.

"Это хороший городской транспорт. Просто он должен стать безопасным для людей", — добавил Гусев.

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Ранее сенатор Артём Шейкин предложил ужесточить наказание для водителей электросамокатов в случае нарушения ПДД. Максимальную сумму штрафа хотят увеличить минимум в десять раз — сейчас она составляет полторы тысячи рублей.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Евгения Колесникова
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