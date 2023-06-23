Мэр Новороссийска остался в шоке после поездки на маршрутке

Глава Новороссийска Андрей Кравченко проверил работу общественного транспорта в городе, самостоятельно проехав на маршрутке. Градоначальник отметил, что остался недоволен качеством перевозок.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко лично проверил работу общественного транспорта и остался недоволен качеством перевозок пассажиров в городе. Видео © Telegram / Официальный телеграм-канал главы Новороссийска

По словам Кравченко, он убедился в правдивости жалоб горожан, которые они оставляют ему. Глава города назвал маршрутку отличным местом, чтобы испортить настроение с утра.

"На себе лично испытал утренние неудобства, с которыми ежедневно сталкиваются наши жители: салон переполненный, водитель нарушил правила перевозки пассажиров, санитарное состояние оставляет желать лучшего, кондиционер был включён только после просьбы об этом", — говорится в сообщении в телеграм-канале Кравченко.

Отдельно глава Новороссийска остановился на хамском поведении водителя автобуса. Он пообещал, что контроль за знанием правил перевозки пассажиров и речевым этикетом будет усилен. Также Кравченко добавил, что с удовольствием пообщался с пассажирами маршрутки. До этого местные СМИ рассказывали о жалобах горожан на работу общественного транспорта. Люди говорили о невежливом отношении водителей и неработающих кондиционерах.