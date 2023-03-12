Житель Новороссийска задержан за избиение подростка из-за места в маршрутке

В Краснодарском крае мужчина набросился с кулаками на подростка за то, что тот не уступал никому место в автобусе. Дебошир уже задержан, ему предъявлено обвинение, сообщает СУ СК России по региону.

В Новороссийске мужчина задержан за драку в автобусе. Видео © VK / "Суровые новости" / t.me / Следком

"Вечером 8 марта 2023 года обвиняемый, следуя в маршрутном такси в городе Новороссийске, используя малозначительный повод для выяснения отношений с ранее ему незнакомым 16-летним подростком, не менее двух раз ударил его кулаками в лицо, причинив ему телесные повреждения", — уточнили в ведомстве.

На публикуемых кадрах 43-летний мужчина приходит в ярость в переполненном автобусе и начинает бить молодого человека. Окружающие пытаются остановить хулигана. По словам очевидцев, всё произошло из-за того, что потерпевший никому не уступал место, а на просьбы не реагировал. Пассажиры вытолкали из автобуса рассвирепевшего мужчину, посчитав такие методы "воспитания" молодёжи чрезмерными. У подростка остались гематомы на шее и у глаза и выбит зуб.

Следователи допросили задержанного. Ему вменяется статья 213 УК РФ "Хулиганство". На время следствия мужчину поместят под домашний арест. Он полностью признал вину, раскаялся в нападении и пожелал возместить потерпевшему ущерб.