В Новосибирской области отец заставил дочь избить одноклассника за брошенный снежок

В Новосибирской области мужчина схватил 9-летнего мальчика и держал, пока его дочь била по нему кулаками в отместку за брошенный в неё снежок. Видео с камер наблюдения появилось в Сети.

В Бердске мужчина дал дочери побить одноклассника. Видео © VK / "Свидетель, Бердск"

На кадрах один из дворов города Бердск, где дети спокойно играют в снегу. Неожиданно к ним подлетает мужчина и хватает за шиворот одного из мальчиков, затем крепко держит, а его дочь наносит удары. После чего мужчина чуть ли не волоком тащит школьника до подъезда и бросает в снег.

"Это мой 9-летний сын попал снежком в девочку. Они в одной школе учатся, часто вместе играли. Она ушла и рассказала своему отцу об этом. Папа её прибежал, схватил моего сына и велел дочери бить его. Девочка ударила его четыре-пять раз. Потом он притащил ребёнка к нашему подъезду", — рассказал отец потерпевшего в беседе с kp.ru.

По его словам, школьник поднялся домой весь в слезах, а когда папа спустился, чтобы узнать, что произошло, то напавший мужчина объяснил, что в его дочь попали снежком, поэтому это было наказание. Родители мальчика обратились в полицию, а также в органы опеки для проверки методов воспитания девочки.

"В полицию поступило сообщение от законного представителя несовершеннолетнего. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", — уточнили в пресс-службе полиции.