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11 марта, 08:13

Учитель ОБЖ насилием установил дисциплину в классе, но родители его поддержали

В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ избил учеников, но родители заступились за него

В Нижнем Тагиле учителя ОБЖ заподозрили в применении насилия к ученикам, однако родители школьников уверены, что мужчину подставили. Кадры с резонансного урока появились в Сети.

В Нижнем Тагиле учитель ударил ученика. Видео © VK / "Инцидент Нижний Тагил"

9 марта пятиклассники школы № 58 сняли на камеру телефона, как во время занятия педагог сначала ударяет палкой по ноге одного из учеников, а затем наотмашь бьёт второго. Последний вскрикивает: "Мама!" А одноклассники за кадром комментируют: "Он его бьёт!"

Руководство школы уже отстранило учителя от работы, решается вопрос о его увольнении. Сам мужчина, по сообщениям местных СМИ, свою вину отрицает и говорит, что никакого насилия на уроке не было, а он лишь пытался призвать пятиклассников к дисциплине. Нашлись родители и школьники, поддержавшие преподавателя. По их словам, "любого можно вывести из себя, все мы люди". В поддержку учителя даже собрали подписи.

"Он очень хороший учитель, его просто подставили. Это было спланировано. Если бы он был плохим, столько бы подписей не собралось. Подписалась почти вся школа", рассказал один из подростков порталу e1.ru.

К делу подключились следователи. По факту инцидента организована процессуальная проверка. Предстоит опросить пострадавших детей, очевидцев и представителей школы, а также выяснить, причинён ли вред здоровью учеников. Педагог работает в учебном заведении более года, ранее претензий к нему не было.

"Следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка сообщения средств массовой информации о применении 9 марта 2023 года учителем физической силы к нескольким ученикам в одной из местных школ", указали в СУ СК РФ по региону.

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Обложка ©

VK / "Инцидент Нижний Тагил"

Татьяна Миссуми
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