Учитель ОБЖ насилием установил дисциплину в классе, но родители его поддержали

В Нижнем Тагиле учителя ОБЖ заподозрили в применении насилия к ученикам, однако родители школьников уверены, что мужчину подставили. Кадры с резонансного урока появились в Сети.

В Нижнем Тагиле учитель ударил ученика. Видео © VK / "Инцидент Нижний Тагил"

9 марта пятиклассники школы № 58 сняли на камеру телефона, как во время занятия педагог сначала ударяет палкой по ноге одного из учеников, а затем наотмашь бьёт второго. Последний вскрикивает: "Мама!" А одноклассники за кадром комментируют: "Он его бьёт!"

Руководство школы уже отстранило учителя от работы, решается вопрос о его увольнении. Сам мужчина, по сообщениям местных СМИ, свою вину отрицает и говорит, что никакого насилия на уроке не было, а он лишь пытался призвать пятиклассников к дисциплине. Нашлись родители и школьники, поддержавшие преподавателя. По их словам, "любого можно вывести из себя, все мы люди". В поддержку учителя даже собрали подписи.

"Он очень хороший учитель, его просто подставили. Это было спланировано. Если бы он был плохим, столько бы подписей не собралось. Подписалась почти вся школа", — рассказал один из подростков порталу e1.ru.

К делу подключились следователи. По факту инцидента организована процессуальная проверка. Предстоит опросить пострадавших детей, очевидцев и представителей школы, а также выяснить, причинён ли вред здоровью учеников. Педагог работает в учебном заведении более года, ранее претензий к нему не было.

"Следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка сообщения средств массовой информации о применении 9 марта 2023 года учителем физической силы к нескольким ученикам в одной из местных школ", — указали в СУ СК РФ по региону.