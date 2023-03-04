Ученикам могут запретить снимать видео в школах после установки камер наблюдения в классах

Госдума хочет запретить школьникам фото- и видеосъёмку на уроках, исключение могут сделать после разрешения директора и для образовательных целей. Речь не идёт о полном запрете гаджетов для учеников, а лишь об улучшении внимательности детей на занятиях. Разработку законопроекта в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировал член Общественного совета при Минпросвещения РФ и главред "Учительской газеты" Арслан Хасавов.

"В образовательных целях с разрешения администрации школы и самого педагога производить съёмку учащимся позволят. Но эксперты из сферы образования сходятся во мнении, что само наличие телефона с доступом в Сеть негативно сказывается на усвоении учащимися образовательного материала. То есть смартфон служит своего рода отвлекающим фактором", — пояснил он.

Для фиксации спорных ситуаций между преподавателем и учеником гаджет не нужен, считает эксперт. По его словам, можно установить камеры наблюдения в классах, что позволит заметить любые нарушения на уроках. Тем более что сейчас школьники часто используют видеосъёмку в своих интересах. Например, провоцируют педагога, после чего снимают его бурную реакцию на якобы смирного ученика, объяснил Хасавов.

Он заметил, что для выявления неадекватности учителя съёмки из-под парты не нужны. Есть свидетели — другие учащиеся, а крики всегда слышны в коридоре, поэтому педагогическая некомпетентность обычно на поверхности. Хасавов напомнил, что камеры в классах помогут не только в подобных конфликтах, но и будут незаменимы для предотвращения терактов в учебных заведениях.

"Я не считаю, что запрет на видеосъёмку сильно ущемит учащихся в правах в случае, если в конкретном классе и школе будет оборудовано и обеспечено централизованное видеонаблюдение", — резюмировал собеседник газеты.