В ГД предложили рассказывать о подвиге мальчика из Брянской области в "Разговорах о важном"

Подвиг 10-летнего Фёдора из Брянской области, который спас двух девочек во время атаки украинских диверсантов, могут включить в цикл уроков "Разговоры о важном". С соответствующей инициативой выступила первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает РИА "Новости".

"Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич [Кравцов], рассмотреть возможность включения в курс занятий "Разговоры о важном" рассказа о подвиге 10-летнего героя", — говорится в обращении, направленном главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

По словам Лантратовой, в сложные годы российские и советские дети всегда проявляли стойкость. Не исключение и времена Отечественной войны, когда многочисленные комсомольцы и пионеры становились настоящими героями. Так, депутат отметила Валю Котик, Зину Портнову и Лёню Голикова. Сейчас российские школьники тоже проявляют мужество и отвагу.