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Регион
Опубликовано 3 марта 2023, 14:11
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В ГД предложили рассказывать о подвиге мальчика из Брянской области в "Разговорах о важном"

Подвиг 10-летнего Фёдора из Брянской области, который спас двух девочек во время атаки украинских диверсантов, могут включить в цикл уроков "Разговоры о важном". С соответствующей инициативой выступила первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает РИА "Новости".

"Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич [Кравцов], рассмотреть возможность включения в курс занятий "Разговоры о важном" рассказа о подвиге 10-летнего героя", — говорится в обращении, направленном главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

По словам Лантратовой, в сложные годы российские и советские дети всегда проявляли стойкость. Не исключение и времена Отечественной войны, когда многочисленные комсомольцы и пионеры становились настоящими героями. Так, депутат отметила Валю Котик, Зину Портнову и Лёню Голикова. Сейчас российские школьники тоже проявляют мужество и отвагу.

"Низкий поклон и слова поддержки родителям мальчика, воспитавшим такого прекрасного сына", — добавила Лантратова.

Брянский мальчик-герой, спасший первоклассниц от диверсантов, пришёл в себя после операции
Брянский мальчик-герой, спасший первоклассниц от диверсантов, пришёл в себя после операции

Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникли диверсанты с территории Украины. Они обстреляли гражданский автомобиль с детьми. В результате водитель погиб, а 10-летний Фёдор получил ранение. Однако ребёнок не растерялся и смог вывести двух первоклассниц в безопасное место. Затем его доставили в областной центр, где врачи провели операцию и извлекли пулю. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Федю представят к награде. В столице региона даже расклеили листовки в честь мальчика. А в Кремле заявили, что героизмом Феди гордится вся Россия.

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T.me/SHOT

Евгения Колесникова
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