Россиянин расстрелял через дверь трёхлетнюю дочь, которая подслушивала ссору родителей
В Коми пьяный мужчина ранил из ружья трёхлетнюю дочь, угрожая жене расправой
Пьяный житель Коми ранил из ружья трёхлетнюю дочь, которая стояла за дверью во время ссоры родителей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Всё произошло 9 марта в селе Нижний Воч Усть-Куломского района. У мужчины возник конфликт с женой, в результате которого тот стал угрожать женщине расправой. Схватившись за ружьё, он выстрелил в дверь, однако не рассчитал и попал в трёхлетнюю дочь. Малышка в этот момент стояла прямо за ней. В итоге её пришлось госпитализировать.
"Прокуратура Усть-Куломского района Республики Коми организовала проведение проверки в связи с инцидентом, в результате которого пострадала малолетняя девочка", — говорится в сообщении.
Сейчас горе-отец задержан. Следствие направило в суд ходатайство о его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В настоящее время угрозы жизни ребёнка нет, уточнили в СУ СК РФ.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Тюмени взял в заложники сотрудника круглосуточного магазина. Он угрожал ему ножом и записывал видео про то, что якобы никому нет дела до происходящего. Злоумышленник считал так ровно до того момента, пока его не вывели из здания с заломленными за спину руками.
Shutterstock