Россиянин расстрелял через дверь трёхлетнюю дочь, которая подслушивала ссору родителей

Пьяный житель Коми ранил из ружья трёхлетнюю дочь, которая стояла за дверью во время ссоры родителей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Всё произошло 9 марта в селе Нижний Воч Усть-Куломского района. У мужчины возник конфликт с женой, в результате которого тот стал угрожать женщине расправой. Схватившись за ружьё, он выстрелил в дверь, однако не рассчитал и попал в трёхлетнюю дочь. Малышка в этот момент стояла прямо за ней. В итоге её пришлось госпитализировать.

"Прокуратура Усть-Куломского района Республики Коми организовала проведение проверки в связи с инцидентом, в результате которого пострадала малолетняя девочка", — говорится в сообщении.

Сейчас горе-отец задержан. Следствие направило в суд ходатайство о его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В настоящее время угрозы жизни ребёнка нет, уточнили в СУ СК РФ.