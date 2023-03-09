Москвичка до смерти "запилила" мужа, который оставил её без подарка на 8 Марта

Житель Москвы покончил жизнь самоубийством после ссоры с возлюбленной из-за отсутствия подарка на 8 Марта. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, беременную девушку возмутило то, что любимый человек ничего не подарил ей на Международный женский день, и она отчитала его на кухне. Спустя некоторое время соседка нашла мужчину без сознания на улице. Скорая помощь забрала пострадавшего в больницу, но он скончался по дороге. Погибшему было 35 лет.

В беседе с SHOT девушка рассказала, что её партнёра, с которым она прожила вместе пять лет, недавно уволили с работы. У пары есть общий ребёнок.