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9 марта, 10:46

Москвичка до смерти "запилила" мужа, который оставил её без подарка на 8 Марта

SHOT: Москвич свёл счёты с жизнью после ссоры с возлюбленной из-за отсутствия подарка на 8 Марта

Житель Москвы покончил жизнь самоубийством после ссоры с возлюбленной из-за отсутствия подарка на 8 Марта. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, беременную девушку возмутило то, что любимый человек ничего не подарил ей на Международный женский день, и она отчитала его на кухне. Спустя некоторое время соседка нашла мужчину без сознания на улице. Скорая помощь забрала пострадавшего в больницу, но он скончался по дороге. Погибшему было 35 лет.

В беседе с SHOT девушка рассказала, что её партнёра, с которым она прожила вместе пять лет, недавно уволили с работы. У пары есть общий ребёнок.

Лайф узнал, что было в записке с муляжом гранаты, которую прислали в Липецке на 8 Марта

Лайф узнал, что было в записке с муляжом гранаты, которую прислали в Липецке на 8 Марта

Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге женщина сбила девочку, бежавшую за подарками на 8 Марта. Пострадавшего ребёнка доставили в больницу с вывихом плеча.

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Никита Никонов
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