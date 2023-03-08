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7 марта, 23:52

В Екатеринбурге женщина сбила девочку, бежавшую за подарками на 8 Марта

В Екатеринбурге 43-летняя женщина за рулём Toyota Auris сбила 13-летнюю девочку недалеко от дома на Амундсена, 63. Ребёнок вместе с другими детьми перебегал дорогу в неположенном месте. Мать девочки рассказала, что та бежала в торговый центр за подарками на 8 Марта.

Женщина сбила 13-летнюю девочку в Екатеринбурге. Видео © ГИБДД по Екатеринбургу

"Водитель автомобиля „Тойота“ двигалась по улице Дениса Уральского со стороны Бардина в сторону улицы Московской и допустила наезд на несовершеннолетнюю, когда та перебегала проезжую часть слева направо в неустановленном месте", — приводит Ura.RU комментарий городской Госавтоинспекции.

Сама же водитель заявила, что увидела детей в последний момент, когда они уже оказались перед её авто. Женщина пояснила, что тут же затормозила, однако избежать столкновения у неё не получилось. Пострадавшую девочку доставили в больницу № 9 с вывихом плеча.

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ГИБДД по Екатеринбургу

Анатолий Симоненко
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