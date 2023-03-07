Водитель КамАЗа, насмерть сбивший девочку в Москве, получил более двух лет колонии

Водителю КамАЗа, который в Москве насмерть сбил на пешеходном переходе десятилетнюю девочку, вынесли приговор. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, мужчина получил более двух лет колонии-поселения.

"Солнцевский районный суд Москвы приговорил Александра Смольницкого к двум годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года", — говорится в сообщении.

Как установил суд, утром 21 ноября прошлого года на улице Родниковой в районе Солнцево водитель КамАЗа не уступил дорогу десятилетней девочке, переходившей по "зебре", в результате пятиклассница погибла на месте. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека.