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5 марта, 10:21

Момент наезда автоледи-рецидивистки в Петербурге на мать с ребёнком в коляске попал на видео

Петербурженка сбила женщину с коляской на пешеходном переходе в центре города

Женщина за рулём "лады-калины" наехала на пешеходном переходе на женщину с коляской в Санкт-Петербурге. На кадрах, которые есть в распоряжении Лайфа, видно, что удар был такой силы, что двухмесячный малыш вылетел из коляски.

Автоледи сбила женщину с коляской на пешеходном переходе в Петербурге. Видео © LIFE

Жуткое ДТП произошло на Каменноостровском проспекте в Петербурге. На кадрах видно, что толпа людей стоит у пешеходного перехода и ждёт разрешающий сигнал светофора, в их числе было как минимум трое маленьких детей. Дождавшись сигнала, женщина с коляской начала переходить дорогу, как внезапно в неё влетела "лада-калина" под управлением 59-летней дамы. Другие дети и взрослые чудом не пострадали.

На кадрах видно, что удар был такой силы, что двухмесячный малыш вылетел из коляски. Очевидцы бросились на помощь пострадавшим, а виновница аварии вышла из салона машины. Малыш с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей головы в состоянии средней тяжести госпитализирован, его мама сильно не пострадала. По данным Лайфа, автоледи лишь за последний год пять раз привлекалась к административной ответственности.

22-летний парень впал в кому после страшного ДТП в Выксе

22-летний парень впал в кому после страшного ДТП в Выксе

Ранее Лайф писал, что три человека стали жертвами ДТП с участием автомобиля Toyota, который врезался в столб на Варшавском шоссе в Москве. Автомобиль ехал в крайнем левом ряду, в какой-то момент его занесло и он врезался в столб, расположенный за правым рядом. Погибшими оказались водитель иномарки и два пассажира, ещё один человек был госпитализирован.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
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