Петербуржцы стали пользоваться автобусами на 25% чаще

Жители Петербурга после транспортной реформы стали пользоваться автобусами на 25% чаще. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв в эфире программы "Радиоклуб на Карповке", которую провёл главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.

Люди стали больше ездить на автобусах из-за очистившегося в городе воздуха, поскольку транспорт, который раньше ездил на дизельном топливе, теперь заправляется природным газом, объяснил Цивилёв.

Также депутат рассказал об обновлении, которое планируют ввести в региональное законодательство о городском транспорте: теперь такси Северной столицы будут исключительно белого цвета с жёлтой полосой. Это нужно для того, чтобы такси можно было легко определить визуально. Так можно будет контролировать наличие у таксистов лицензии и следить за их переработкой.