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10 июня, 15:40

Петербуржцы стали пользоваться автобусами на 25% чаще

Депутат Цивилёв: Жители Петербурга стали пользоваться автобусами чаще на 25%

Жители Петербурга после транспортной реформы стали пользоваться автобусами на 25% чаще. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв в эфире программы "Радиоклуб на Карповке", которую провёл главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.

Люди стали больше ездить на автобусах из-за очистившегося в городе воздуха, поскольку транспорт, который раньше ездил на дизельном топливе, теперь заправляется природным газом, объяснил Цивилёв.

Также депутат рассказал об обновлении, которое планируют ввести в региональное законодательство о городском транспорте: теперь такси Северной столицы будут исключительно белого цвета с жёлтой полосой. Это нужно для того, чтобы такси можно было легко определить визуально. Так можно будет контролировать наличие у таксистов лицензии и следить за их переработкой.

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Это далеко не единственное новшество, которое ждёт Санкт-Петербург, а лишь капля в море изменений, случившихся с городом за последние десятилетия. Предлагаем вам посмотреть, как изменился Питер за минувшие двадцать лет.

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Юрий Лысенко
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