К началу ПМЭФ в Петербурге высадят сотни тысяч цветов

В Санкт-Петербурге готовятся встречать участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который продлится с 14 по 17 июня. К этому событию разработали план благоустройства и озеленения территорий, где будут проводиться главные мероприятия. Изменения затронут и основные магистрали движения гостей в Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах, уточняет телеканал "Санкт-Петербург".