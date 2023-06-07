Регион

Уведомления отключены

7 июня, 14:59

К началу ПМЭФ в Петербурге высадят сотни тысяч цветов

В Санкт-Петербурге готовятся встречать участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который продлится с 14 по 17 июня. К этому событию разработали план благоустройства и озеленения территорий, где будут проводиться главные мероприятия. Изменения затронут и основные магистрали движения гостей в Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах, уточняет телеканал "Санкт-Петербург".

К началу ПМЭФ посадят 99 деревьев и свыше 300 тысяч однолетних цветов. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Глава Северной столицы Александр Беглов заявил, что город тщательно готовится к приёму участников форума, поэтому запускает новые проекты ландшафтного дизайна. В общей сложности к началу ПМЭФ посадят 99 деревьев, почти семь тысяч кустарников и свыше 300 тысяч однолетних цветов. Кроме того, улицы украсят подвесные цветочные композиции.

Группа "Звери" выступит на Дворцовой площади в Петербурге в рамках ПМЭФ

Группа "Звери" выступит на Дворцовой площади в Петербурге в рамках ПМЭФ

Лайф напоминает, что программа ПМЭФ состоит из пяти тематических блоков. Главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Никита Осипов
  • Новости
  • ПМЭФ
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров