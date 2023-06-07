К началу ПМЭФ в Петербурге высадят сотни тысяч цветов
В Санкт-Петербурге готовятся встречать участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который продлится с 14 по 17 июня. К этому событию разработали план благоустройства и озеленения территорий, где будут проводиться главные мероприятия. Изменения затронут и основные магистрали движения гостей в Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах, уточняет телеканал "Санкт-Петербург".
К началу ПМЭФ посадят 99 деревьев и свыше 300 тысяч однолетних цветов. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Глава Северной столицы Александр Беглов заявил, что город тщательно готовится к приёму участников форума, поэтому запускает новые проекты ландшафтного дизайна. В общей сложности к началу ПМЭФ посадят 99 деревьев, почти семь тысяч кустарников и свыше 300 тысяч однолетних цветов. Кроме того, улицы украсят подвесные цветочные композиции.
Лайф напоминает, что программа ПМЭФ состоит из пяти тематических блоков. Главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ.