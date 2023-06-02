Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ
Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), но дата и список гостей пока не сообщаются. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда [оно пройдёт], кто будет вести. Все детали вам предоставим своевременно. Сейчас всё это готовится", — уточнил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что выступление Путина — это важная часть мероприятия "для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России".
Напомним, ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема — "Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Кремль уже анонсировал очное выступление президента РФ Владимира Путина. Также опубликована подробная программа форума.