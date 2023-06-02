Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ

Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), но дата и список гостей пока не сообщаются. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда [оно пройдёт], кто будет вести. Все детали вам предоставим своевременно. Сейчас всё это готовится", — уточнил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что выступление Путина — это важная часть мероприятия "для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России".