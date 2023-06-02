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2 июня, 11:56

Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ

Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), но дата и список гостей пока не сообщаются. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда [оно пройдёт], кто будет вести. Все детали вам предоставим своевременно. Сейчас всё это готовится", — уточнил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что выступление Путина — это важная часть мероприятия "для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России".

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"Живьём съедят": Песков отказался назвать готовых посетить ПМЭФ зарубежных бизнесменов

Напомним, ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема — "Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Кремль уже анонсировал очное выступление президента РФ Владимира Путина. Также опубликована подробная программа форума.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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