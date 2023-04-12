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12 апреля, 19:58

"Живьём съедят": Песков отказался назвать готовых посетить ПМЭФ зарубежных бизнесменов

Песков заявил об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ

Есть бизнесмены из недружественных стран, которые проявляют интерес к Петербургскому экономическому форуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он отказался назвать имена этих представителей бизнеса, потому что потом их на родине "живьём съедят".

"Даже если они будут, мы не можем о них говорить, потому что, если мы об этом скажем, их просто живьем съедят", — сказал Песков журналистам.

Однако, подчеркнул он, многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют к ПМЭФ "большой интерес".

Подсчитана стоимость потерь ушедших из России зарубежных брендов

Подсчитана стоимость потерь ушедших из России зарубежных брендов

Как рассказывал Лайф, ранее Путин заявил о новой модели развития российской экономики, рассказал о способе испортить настроение противникам России и объяснил, почему ему не нравится выражение "недружественные страны".

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forumspb.com

Андрей Григорьев
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