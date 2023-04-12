"Живьём съедят": Песков отказался назвать готовых посетить ПМЭФ зарубежных бизнесменов

Есть бизнесмены из недружественных стран, которые проявляют интерес к Петербургскому экономическому форуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он отказался назвать имена этих представителей бизнеса, потому что потом их на родине "живьём съедят".

"Даже если они будут, мы не можем о них говорить, потому что, если мы об этом скажем, их просто живьем съедят", — сказал Песков журналистам.