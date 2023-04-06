Подсчитана стоимость потерь ушедших из России зарубежных брендов

Иностранные бренды, покинувшие Россию и приостановившие работу в стране после начала спецоперации, потеряли порядка двух миллиардов долларов. Об этом пишет "Коммерсант", опираясь на оценки консультантов.

По данным издания, бренды недополучили от 1,3 до 1,5 млрд долларов, однако с учётом неработающих магазинов сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать двух миллиардов. Самые значимые потери — у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие), а также IKEA: на их долю вместе приходится более миллиарда долларов.

Около половины компаний ушли из России по причине трудностей с доставкой и транспортировкой, экономических ограничений на операции с определёнными странами и проблем с проведением трансакций.