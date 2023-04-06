Подсчитана стоимость потерь ушедших из России зарубежных брендов
"Ъ": Остановившие бизнес в России с начала СВО бренды потеряли около $2 млрд
Иностранные бренды, покинувшие Россию и приостановившие работу в стране после начала спецоперации, потеряли порядка двух миллиардов долларов. Об этом пишет "Коммерсант", опираясь на оценки консультантов.
По данным издания, бренды недополучили от 1,3 до 1,5 млрд долларов, однако с учётом неработающих магазинов сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать двух миллиардов. Самые значимые потери — у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие), а также IKEA: на их долю вместе приходится более миллиарда долларов.
Около половины компаний ушли из России по причине трудностей с доставкой и транспортировкой, экономических ограничений на операции с определёнными странами и проблем с проведением трансакций.
Ранее Лайф сообщал, что американский концерн Kraft Heinz продаст бизнес по производству детского питания в России компании "Черноголовка". Объём сделки оценивается в 2,5–3 миллиарда рублей. В неё входят бренды "Умница" и "Сами с усами", а также два предприятия — в Георгиевске и Иванове.
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