Россияне лишатся возможности доставлять товары через PickPoint

Крупный логистический сервис PickPoint прекращает работу в России в связи с финансовыми проблемами. Как пишет газета "Коммерсант", компания уже сообщила партнёрам о завершении деятельности.

Решение о прекращении деятельности на территории России связно с рядом финансовых трудностей, указали источники. В данный момент наблюдается снижение товарооборота сервиса, что обусловлено уходом с российского рынка зарубежных ретейлеров. Именно они и составляли большую часть клиентов PickPoint.

По словам исполнительного директора Oborot.ru Ивана Кургузова, "ударил" по B2C-доставке и рост популярности маркетплейсов, и открытие пунктов выдачи заказов. Это усилило конкуренцию на рынке, добавил он. Кроме прочего, PickPoint был серьёзным игроком в России, который и ввёл культуру использования постаматов.

По данным газеты, PickPoint насчитывает шесть тысяч постаматов и 4,5 тысячи пунктов выдачи заказов в 657 населённых пунктах страны. Согласно данным, сервис прекращает приём новых товаров с 4 апреля, а все недоставленные и невостребованные грузы будут возвращены клиентам в период с 6 до 30 апреля. В самой компании от комментариев отказались.