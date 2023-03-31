"Черноголовка" покупает у Kraft Heinz бизнес по производству детского питания в России

По данным газеты "Коммерсант", сумма сделки оценивается в 2,5–3 миллиарда рублей. В неё входят бренды "Умница" и "Сами с усами", а также два предприятия — в Георгиевске и Иванове. Кроме того, в собственность переходят права на бренд Heinz Baby на ограниченный срок. После продажи Kraft Heinz сосредоточится на производстве в России соусов и кетчупов.