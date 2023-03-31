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30 марта, 22:28

"Черноголовка" покупает у Kraft Heinz бизнес по производству детского питания в России

Американский концерн Kraft Heinz продаст бизнес по производству детского питания в России компании "Черноголовка". Информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе организации.

"Мы заключили соглашение о покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz в России", — сказал представитель компании.

По данным газеты "Коммерсант", сумма сделки оценивается в 2,5–3 миллиарда рублей. В неё входят бренды "Умница" и "Сами с усами", а также два предприятия — в Георгиевске и Иванове. Кроме того, в собственность переходят права на бренд Heinz Baby на ограниченный срок. После продажи Kraft Heinz сосредоточится на производстве в России соусов и кетчупов.

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О том, что американский концерн Kraft Heinz продаёт российский бизнес по производству детского питания, стало известно в июле прошлого года. Уже тогда потенциальным владельцем называли ГК "Черноголовка".

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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