Raiffeisen Bank может избавиться от российского подразделения
Raiffeisen Bank может продать российские активы или вывести из состава группы местную "дочку"
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) может продать российское подразделение или вывести его из структуры группы. О том, что компания находится в процессе принятия решения, сообщается в её пресс-релизе на сайте.
Пока RBI не имеет возможности незамедлительно избавиться от российского бизнеса, однако, как заявил глава компании Йоханн Штробль, стремится к этому. "Дочка" Raiffeisen обеспечивает работой более 9 тысяч россиян, а помимо Райффайзенбанка RBI в стране представляют лизинговая, страховая и управляющая компании.
RBI ищет способ избавиться от российского подразделения в связи с оказанным на неё давлением со стороны Европейского центробанка. При этом там и не требовали немедленно покинуть российский рынок, однако ждут как минимум представления чёткого плана по сворачиванию бизнеса в России.
Слухи об уходе Райффайзенбанка из России появились сразу после начала специальной военной операции на Украине. Однако в компании тут же успокоили, опровергнув информацию о прекращении работы.
ТАСС / Zuma