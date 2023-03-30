Raiffeisen Bank может избавиться от российского подразделения

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) может продать российское подразделение или вывести его из структуры группы. О том, что компания находится в процессе принятия решения, сообщается в её пресс-релизе на сайте.

Пока RBI не имеет возможности незамедлительно избавиться от российского бизнеса, однако, как заявил глава компании Йоханн Штробль, стремится к этому. "Дочка" Raiffeisen обеспечивает работой более 9 тысяч россиян, а помимо Райффайзенбанка RBI в стране представляют лизинговая, страховая и управляющая компании.

RBI ищет способ избавиться от российского подразделения в связи с оказанным на неё давлением со стороны Европейского центробанка. При этом там и не требовали немедленно покинуть российский рынок, однако ждут как минимум представления чёткого плана по сворачиванию бизнеса в России.