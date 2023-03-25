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24 марта, 21:08

IKEA продала последнее производство в России

IKEA завершила сделку по продаже мебельной фабрики в Новгородской области

Компания IKEA завершила сделку по продаже мебельной фабрики в Новгородской области совладельцу петербургской фирмы Slotex. Это был последний объект, принадлежавший шведскому мебельному ретейлеру в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"ООО "Инвест плюс" завершило сделку по покупке ООО "Икеа индастри Новгород". Соответствующее соглашение было заключено с шведской компанией Klipphult Holding АВ (дочка IKEA, владевшая новгородским заводом. — Прим. Лайфа)", — сказано в сообщении.

Компания "Инвест плюс" принадлежит Вадиму и Валентине Осиповым. Вадим также является владельцем 99% в УК и гендиректором фирмы. Одновременно он один из бенефициаров группы Slotex. При этом выкупленный актив не будет входить в состав группы, а станет развиваться самостоятельно.

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Ранее Лайф писал о том, что продукция IKEA, а также американских производителей игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Mattel включена в перечень поставок в Россию по параллельному импорту.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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