IKEA продала последнее производство в России

Компания IKEA завершила сделку по продаже мебельной фабрики в Новгородской области совладельцу петербургской фирмы Slotex. Это был последний объект, принадлежавший шведскому мебельному ретейлеру в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"ООО "Инвест плюс" завершило сделку по покупке ООО "Икеа индастри Новгород". Соответствующее соглашение было заключено с шведской компанией Klipphult Holding АВ (дочка IKEA, владевшая новгородским заводом. — Прим. Лайфа)", — сказано в сообщении.

Компания "Инвест плюс" принадлежит Вадиму и Валентине Осиповым. Вадим также является владельцем 99% в УК и гендиректором фирмы. Одновременно он один из бенефициаров группы Slotex. При этом выкупленный актив не будет входить в состав группы, а станет развиваться самостоятельно.