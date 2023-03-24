Leroy Merlin продаст все свои магазины в России
РБК: Владелец Leroy Merlin передаёт менеджменту российский бизнес
Российскую сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") передадут локальному менеджменту. Такое решение приняла владелец компании — французская группа ADEO, сообщет РБК.
Представители компании уверяют, что смена владельца никак не повлияет ни на бизнес компании, ни на взаимоотношения с партнёрами и клиентами. Все рабочие места в Leroy Merlin тоже обещают сохранить.
На сегодняшний день сеть гипермаркетов Leroy Merlin входит в топ-10 крупнейших торговых компании в России. Она насчитывает 107 магазинов в 62 городах страны и обеспечивает 36 тысяч рабочих мест.
Ранее Лайф писал о том, что продукция ушедшей из России компании IKEA, а также американских производителей игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Mattel включена в перечень поставок в страну по параллельному импорту.
Кадр из видео vk.com / Leroy Merlin Russia