Регион

Уведомления отключены

24 марта, 12:15

Leroy Merlin продаст все свои магазины в России

РБК: Владелец Leroy Merlin передаёт менеджменту российский бизнес

Российскую сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") передадут локальному менеджменту. Такое решение приняла владелец компании — французская группа ADEO, сообщет РБК.

Представители компании уверяют, что смена владельца никак не повлияет ни на бизнес компании, ни на взаимоотношения с партнёрами и клиентами. Все рабочие места в Leroy Merlin тоже обещают сохранить.

На сегодняшний день сеть гипермаркетов Leroy Merlin входит в топ-10 крупнейших торговых компании в России. Она насчитывает 107 магазинов в 62 городах страны и обеспечивает 36 тысяч рабочих мест.

Россияне бросились скупать унитазы в Интернете

Россияне бросились скупать унитазы в Интернете

Ранее Лайф писал о том, что продукция ушедшей из России компании IKEA, а также американских производителей игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Mattel включена в перечень поставок в страну по параллельному импорту.

Обложка ©

Кадр из видео vk.com / Leroy Merlin Russia

Марина Калегина
  • Новости
  • Санкции против России
  • Бизнес
  • Потребительский рынок
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров