Leroy Merlin продаст все свои магазины в России

Российскую сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") передадут локальному менеджменту. Такое решение приняла владелец компании — французская группа ADEO, сообщет РБК.

Представители компании уверяют, что смена владельца никак не повлияет ни на бизнес компании, ни на взаимоотношения с партнёрами и клиентами. Все рабочие места в Leroy Merlin тоже обещают сохранить.

На сегодняшний день сеть гипермаркетов Leroy Merlin входит в топ-10 крупнейших торговых компании в России. Она насчитывает 107 магазинов в 62 городах страны и обеспечивает 36 тысяч рабочих мест.