Производитель респираторов 3М продаст бизнес в России

Американская химическая корпорация по производству респираторов и cкотча 3M намерена продать свои активы в России холдингу ВМП. Уже начались переговоры по поводу сделки, сообщает РБК со ссылкой на источники. Информацию об этом изданию также подтвердил президент ВМП Михаил Вахрушев.

Если сделка пройдёт успешно, то в собственности ВМП могут оказаться два завода 3М — в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане и в Волоколамске. Продажу активов американской корпорации уже одобрила подкомиссия по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Уточняется, что руководство компании приняло план по продаже российских активов ещё в сентябре прошлого года. Согласно отчёту корпорации, в конце 2022 года стоимость основных активов в России составляла примерно 50 миллионов долларов.

Вероятно, реальная сумма сделки будет меньше, поскольку инвесторы из недружественных стран могут продавать подобные активы только при скидке не менее чем 50%. Это связано с санкциями, которые введены против Российской Федерации.