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4 апреля, 06:52

Стали известны детали эксперимента Почты России по онлайн-продаже вина

Правкомиссия одобрила эксперимент по онлайн-торговле вином через Почту России

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты, которые позволят провести эксперимент по интернет-продаже отечественного вина через Почту России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы правительства и Минфина, который и разрабатывал документы. Предполагается, что следом законопроекты рассмотрят на правительственном заседании, а затем внесут на рассмотрение в Госдуму.

Стали известны также детали грядущего эксперимента. Так, он пройдёт с 1 ноября 2023 по 31 июля 2026 года. На специальном сайте Почты России можно будет покупать только российское вино — тихое, игристое и креплёное, произведённое из выращенного на территории РФ винограда. Пилотный проект будет доступен для жителей только двух регионов — Москвы и Подмосковья. Однако не исключено, что правительство может расширить территорию эксперимента.

Доставлять алкоголь будут или непосредственно на адрес, или в почтовое отделение, а получить вино граждане смогут только после подтверждения совершеннолетия по паспорту. Доставка будет возможна не ранее чем через 24 часа после оформления заказа.

Почта России показала упаковку для доставки вина

Почта России показала упаковку для доставки вина

О том, что Почта России собирается начать онлайн-продажу российского вина через свою инфраструктуру, стало известно ещё в 2021 году. К этой идее вернулись в 2022 году. Предполагается, что покупать вино могут только совершеннолетние граждане через специализированную витрину и это может быть только российский алкоголь. Кроме того, доставка должна производиться не раньше чем через 24 часа, но и не сильно позже.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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