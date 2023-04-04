Стали известны детали эксперимента Почты России по онлайн-продаже вина

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты, которые позволят провести эксперимент по интернет-продаже отечественного вина через Почту России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы правительства и Минфина, который и разрабатывал документы. Предполагается, что следом законопроекты рассмотрят на правительственном заседании, а затем внесут на рассмотрение в Госдуму.

Стали известны также детали грядущего эксперимента. Так, он пройдёт с 1 ноября 2023 по 31 июля 2026 года. На специальном сайте Почты России можно будет покупать только российское вино — тихое, игристое и креплёное, произведённое из выращенного на территории РФ винограда. Пилотный проект будет доступен для жителей только двух регионов — Москвы и Подмосковья. Однако не исключено, что правительство может расширить территорию эксперимента.

Доставлять алкоголь будут или непосредственно на адрес, или в почтовое отделение, а получить вино граждане смогут только после подтверждения совершеннолетия по паспорту. Доставка будет возможна не ранее чем через 24 часа после оформления заказа.