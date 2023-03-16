Путин назвал способ испортить настроение противникам России
Путин призвал сделать импортозамещением грустно противникам России
Президент РФ Владимир Путин призвал выстроить импортозамещение таким образом, чтобы у России всё было хорошо, а её противникам — грустно. Рецепт "печали" глава государства озвучил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Это именно те проблемы, которые наши недоброжелатели, а как военные люди говорят, противник, хочет нам создать в среднесрочной перспективе. И нужно сделать всё для того, чтобы у нас всё было хорошо, а им грустно", — поручил Путин.
Президент также анонсировал программы поддержки отечественного бизнеса в связи с санкциями Запада в этом году.
Ранее на съезде президент Владимир Путин предложил учредить в России специальную премию для ответственных компаний. По словам российского лидера, государство будет поддерживать ответственный бизнес, а также предпринимателей, "которые готовы бороться и за своё дело, и за благополучие своих коллективов".
ТАСС / picture alliance / The Kremlin Moscow