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16 марта, 14:12

Путин назвал способ испортить настроение противникам России

Путин призвал сделать импортозамещением грустно противникам России

Президент РФ Владимир Путин призвал выстроить импортозамещение таким образом, чтобы у России всё было хорошо, а её противникам — грустно. Рецепт "печали" глава государства озвучил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Это именно те проблемы, которые наши недоброжелатели, а как военные люди говорят, противник, хочет нам создать в среднесрочной перспективе. И нужно сделать всё для того, чтобы у нас всё было хорошо, а им грустно", — поручил Путин.

Президент также анонсировал программы поддержки отечественного бизнеса в связи с санкциями Запада в этом году.

Путин заявил, что многие западные компании хотят вернуться в Россию

Путин заявил, что многие западные компании хотят вернуться в Россию

Ранее на съезде президент Владимир Путин предложил учредить в России специальную премию для ответственных компаний. По словам российского лидера, государство будет поддерживать ответственный бизнес, а также предпринимателей, "которые готовы бороться и за своё дело, и за благополучие своих коллективов".

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ТАСС / picture alliance / The Kremlin Moscow

Андрей Бражников
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