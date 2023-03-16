Путин заявил, что многие западные компании хотят вернуться в Россию
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Многие западные компании хотят вернуться на российский рынок и и ждут подходящего момента, чтобы это сделать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я же знаю, что многие не хотели уходить. Не хотели, но просто под давлением это сделали и сожалеют, а многие ждут момента, чтобы вернуться. Нам это доподлинно известно", — сказал глава государства, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Кстати, ранее Лайф писал, что, несмотря на уход зарубежных компаний с рынка, в течение года ассортимент товаров в России фактически восстановился. За это время почти на 20% увеличилось количество российских производителей, а главными торговыми партнёрами нашего государства стали страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива.