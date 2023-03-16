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16 марта, 13:54

Путин заявил, что многие западные компании хотят вернуться в Россию

<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Многие западные компании хотят вернуться на российский рынок и и ждут подходящего момента, чтобы это сделать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я же знаю, что многие не хотели уходить. Не хотели, но просто под давлением это сделали и сожалеют, а многие ждут момента, чтобы вернуться. Нам это доподлинно известно", — сказал глава государства, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Путин — о прежних словах бизнесменов, что за рубежом хранить активы надёжнее: "А теперь?"

Путин — о прежних словах бизнесменов, что за рубежом хранить активы надёжнее: "А теперь?"

Кстати, ранее Лайф писал, что, несмотря на уход зарубежных компаний с рынка, в течение года ассортимент товаров в России фактически восстановился. За это время почти на 20% увеличилось количество российских производителей, а главными торговыми партнёрами нашего государства стали страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

Александр Юнашев
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