Путин — о прежних словах бизнесменов, что за рубежом хранить активы надёжнее: "А теперь?"
На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства Владимир Путин вспомнил прежние утверждения некоторых предпринимателей о том, что за границей активы хранить надёжнее. В этой связи он поинтересовался, как обстоят дела с этими активами сейчас.
"Я часто слышал: ну там [за рубежом] надёжнее. А теперь?" — поинтересовался российский лидер.
Ранее на съезде президент Владимир Путин предложил учредить в России специальную премию для ответственных компаний. По словам российского лидера, государство будет поддерживать ответственный бизнес, а также предпринимателей, "которые готовы бороться и за своё дело и благополучие своих коллективов".
LIFE / Павел Баранов