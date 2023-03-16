Путин — о прежних словах бизнесменов, что за рубежом хранить активы надёжнее: "А теперь?"

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства Владимир Путин вспомнил прежние утверждения некоторых предпринимателей о том, что за границей активы хранить надёжнее. В этой связи он поинтересовался, как обстоят дела с этими активами сейчас.

"Я часто слышал: ну там [за рубежом] надёжнее. А теперь?" — поинтересовался российский лидер.