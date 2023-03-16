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16 марта, 12:24

Путин — о прежних словах бизнесменов, что за рубежом хранить активы надёжнее: "А теперь?"

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства Владимир Путин вспомнил прежние утверждения некоторых предпринимателей о том, что за границей активы хранить надёжнее. В этой связи он поинтересовался, как обстоят дела с этими активами сейчас.

"Я часто слышал: ну там [за рубежом] надёжнее. А теперь?" — поинтересовался российский лидер.

Путин указал на огромные возможности для любого бизнеса в России

Путин указал на огромные возможности для любого бизнеса в России

Ранее на съезде президент Владимир Путин предложил учредить в России специальную премию для ответственных компаний. По словам российского лидера, государство будет поддерживать ответственный бизнес, а также предпринимателей, "которые готовы бороться и за своё дело и благополучие своих коллективов".

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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