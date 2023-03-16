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16 марта, 12:08

Путин указал на огромные возможности для любого бизнеса в России

В России созданы возможности для любого бизнеса, хотя некоторые системные вопросы ещё предстоит решить, в частности с логистикой, финансами, инфраструктурой и технологиями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Сегодня в России открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса, для запуска перспективных, долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики", — отметил он.

Глава государства добавил, что число нерешённых задач не уменьшится, потому что после их решения им на смену придут другие, и это естественный процесс.

Путин порадовал бизнес "хорошей музыкой" о внешней торговле России

Путин порадовал бизнес "хорошей музыкой" о внешней торговле России

Также Путин заявил, что позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, во втором квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП РФ.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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