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16 марта, 12:05

Путин спрогнозировал значительный рост ВВП России

Путин спрогнозировал существенный рост ВВП России во II квартале 2023 года

<p>Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде РСПП. Фото © LIFE /Павел Баранов</p>

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде РСПП. Фото © LIFE /Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, во втором квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП РФ.

"Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, и во II квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года", — сказал глава государства в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Путин: ВВП России в 2022 году снизился лишь на 2,5%, хотя эксперты предрекали 20%

Путин: ВВП России в 2022 году снизился лишь на 2,5%, хотя эксперты предрекали 20%

В ходе выступления российский лидер Владимир Путин также отметил, что слухи о состоянии экономики нашей страны "сильно преувеличены". Глава государства сообщил, что внешний торговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% и достиг 850 миллиардов долларов. Кроме того, за этот период экспорт увеличился почти на 20%, а импорт сократился почти на 12%.

Александр Юнашев
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