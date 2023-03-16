Путин спрогнозировал значительный рост ВВП России
Путин спрогнозировал существенный рост ВВП России во II квартале 2023 года
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде РСПП. Фото © LIFE /Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, во втором квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП РФ.
"Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, и во II квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года", — сказал глава государства в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В ходе выступления российский лидер Владимир Путин также отметил, что слухи о состоянии экономики нашей страны "сильно преувеличены". Глава государства сообщил, что внешний торговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% и достиг 850 миллиардов долларов. Кроме того, за этот период экспорт увеличился почти на 20%, а импорт сократился почти на 12%.