Путин спрогнозировал значительный рост ВВП России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, во втором квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП РФ.

"Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, и во II квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года", — сказал глава государства в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).