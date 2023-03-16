Путин оценил состояние экономики РФ фразой Твена "Слухи о смерти сильно преувеличены"
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) вспомнил знаменитую телеграмму Марка Твена — "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены", которую он отправил газете New York Journal после появления новостей о его кончине. Известной фразой российский лидер описал состояние отечественной экономики.
"Ожидается, что по итогам марта инфляция составит менее 4%. И это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые постоянно ждут коллапса в российской экономике. Вспомним американского писателя, который сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Так и с нашей экономикой", — заметил глава государства.
Путин пояснил, что в целом внешний торговый оборот России за минувший год вырос на 8,1% и достиг 850 млрд долларов. Экспорт увеличился почти на 20%, а импорт сократился почти на 12%.