Путин оценил состояние экономики РФ фразой Твена "Слухи о смерти сильно преувеличены"

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) вспомнил знаменитую телеграмму Марка Твена — "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены", которую он отправил газете New York Journal после появления новостей о его кончине. Известной фразой российский лидер описал состояние отечественной экономики.

"Ожидается, что по итогам марта инфляция составит менее 4%. И это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые постоянно ждут коллапса в российской экономике. Вспомним американского писателя, который сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Так и с нашей экономикой", — заметил глава государства.