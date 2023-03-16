Путин порадовал бизнес "хорошей музыкой" о внешней торговле России
Путин назвал "хорошей музыкой" профицит российского торгового баланса в $332 млрд за 2022 год
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин назвал "хорошей музыкой" профицит российского торгового баланса в 332 млрд долларов за минувший год. Глава государства озвучил оптимистичную статистику на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%, до 850 миллиардов долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20% — 19,9%, а импорт сократился почти на 12% — 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находится <…> в Доме музыки, вот такая хорошая музыка", — заметил Путин.
Также в ходе выступления Путин отметил, что российская экономика начинает развиваться по принципиально новой модели. По словам главы государства, РФ удалось компенсировать закрытие для неё западных рынков.