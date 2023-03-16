Путин порадовал бизнес "хорошей музыкой" о внешней торговле России

"В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%, до 850 миллиардов долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20% — 19,9%, а импорт сократился почти на 12% — 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находится <…> в Доме музыки, вот такая хорошая музыка", — заметил Путин.