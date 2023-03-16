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16 марта, 12:01

Путин порадовал бизнес "хорошей музыкой" о внешней торговле России

Путин назвал "хорошей музыкой" профицит российского торгового баланса в $332 млрд за 2022 год

<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин назвал "хорошей музыкой" профицит российского торгового баланса в 332 млрд долларов за минувший год. Глава государства озвучил оптимистичную статистику на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%, до 850 миллиардов долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20% — 19,9%, а импорт сократился почти на 12% — 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находится <…> в Доме музыки, вот такая хорошая музыка", — заметил Путин.

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Также в ходе выступления Путин отметил, что российская экономика начинает развиваться по принципиально новой модели. По словам главы государства, РФ удалось компенсировать закрытие для неё западных рынков.

Александр Юнашев
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